Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean, a postat un mesaj sfasietor despre copiii care au murit de cand Rusia a invadat Ucraina. In postarea facuta pe Facebook, ea a dat cateva exemple si a mentionat ca multi altii sunt blocati in subsoluri si mor de foame. „Ocupanții ucid copii ucraineni. O fac conștient și cu cinism. Peste 38 de copii au murit in Ucraina. Si acest numar poate creste in timp ce eu va vorbesc! Cand Federatia Rusa spune invadatorii nu ii ataca pe civili, aratati-le aceste fotografii! Aratati-le chipurile acestor copii care nu au avut sansa sa creasca”. „Cați copii mai trebuie…