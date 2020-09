Stiri pe aceeasi tema

- Viorel, un tata din Gorj, a 4 copii, susține ca nu mai are liniște de cand susține ca și-a prins soția in fapt cu amantul. Ba mai mult, soacra tinerei ii aduce acuzații grave acesteia, spunand ca a fost agresiva cu ea, motiv pentru care a ajuns și la spital.

- Banel Nicolița a explicat ca este separat de fosta soție de doi ani, iar divorțul s-a definitivat in februarie, relația dintre aceștia fiind una strict amicala, pentru copiii lor. "Nu vreau sa intru prea mult in amanunte. Eu si sotia mea nu mai suntem impreuna de mai bine de doi ani. Oficial,…

- Fosta iubita Costin Marculescu, Cristina, face, din nou, declarații șocante despre regretatul actor. Aceasta susține ca artistul a pus-o sa faca avort, iar acesta fost motivul care a dus la desparțirea celor doi și ruptura definitiva a relației. Cristina Canela și Costin Marculescu s-au desparțit cu…

- Gennaro Gattuso (42 de ani), antrenorul lui Napoli, a prefațat duelul cu Barcelona din Liga Campionilor. Barcelona - Napoli, returul din optimile Ligii Campionilor, se joaca pe 8 august, de la ora 22:00;In tur, meciul s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. „Putem sa facem istorie in cateva saptamani,…

- Compania Lensa, care deține cel mai mare magazin de optica din Romania, spune ca a luat masuri imediat dupa ce au fost confirmate primele cazuri de COVID-19, achiziționand teste pentru testarea tuturor angajațior. Toate au ieșit negative, susține cel mai mare magazin de optica din Romania.Lensa reacționeaza…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, din Motru, banuit de savarsirea infractiunilor de violența in familie si amenințare, a ajuns azi-noapte in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Suspectul, in noaptea de 29 spre 30 iunie și-ar fi amenințat soția cu acte de violența și ar fi agresat-o…

- Oana și Viorel au trecut prin clipe dificile in perioada izolarii. Soția fostului edil a vorbit pe indelete despre acest subiect și, totodata, a marturisit care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa ieșirea din carantina.

- Ioana și Ilie Nastase au facut primele declarații de dupa nunta,care a surprins intregul showbiz. Intr-un interviu pentru Antena Stars, proaspeții miri au vorbit despre cum au ajuns de la divorț, la nunta, dar și despre planuriile de viitor.