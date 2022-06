Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mare regrete ale Oanei Lis, soția lui Viorel Lis, e acela ca nu a reușit sa devina mama pana la aceasta varsta. Ea susține ca ii e foarte greu cand vede la alte persoane poze cu copii, de Ziua Copilului, iar ea nu are pe nimeni care sa o strige ”mami”.

- Viorel Lis a avut parte de o perioada de destul de dificila, asta dupa ce s-a confruntat cu tot felul de probleme de sanatate. Fostul primar traverseaza o perioada destul de grea, iar soția lui, Oana Lis, ii este tot timpul alaturi. Vedeta l-a dus de urgența pe soțul ei la spital, dupa ce a observat…

- Ana Baniciu a trecut prin momente extrem de grele, asta dupa ce mama cantareței a murit. Vedeta a luat o pauza de la rețelele de socializare dupa decesul celei care i-a dat viața. Acum artista e pregatita de un nou inceput.

- Oana Lis e tot timpul cu zambetul pe buze, insa in aceasta perioada vedeta nu are cum sa uite de tragedia vieții sale. Soția lui Viorel Lis a spus ca a pierdut-o pe mama ei chiar in Saptamana Mare, cu doar cateva zile inainte de Paște.

- Deși nu este adepta evenimentelor mondene, Dana Rogoz a fost prezenta la lansarea carții Andreei Marin. Vedeta a avut o perioada complicata in familie și a vorbi despre acest subiect intr-un interviu acordat click!.

- Oana Lis iși sarbatorește azi ziua de naștere. Partenera lui Viorel Lis a implinit 43 de ani, dar anul acesta va marca evenimentul intr-un cadru extrem de restrans. Vedeta nu poate fi pe deplin fericita din cauza starii de sanatate șubrede a fostului edil al Capitalei.

- Viorel Lis a a facut primele declarații in lacrimi, la TV, despre starea lui de sanatate dupa ce pe 6 martie a facut preinfarct. A fost operat de urgența la Spitalul Floreasca din București, i s-a montat un stent la inima, iar la o saptamana a fost externat. In dimineața zilei de 6 martie, Viorel Lis…

- Viorel Lis are probleme grave de sanatate, iar recent fostul primar al Capitalei a facut un infract. Soția lui, Oana, s-a gandit la ce e mai rau, iar aceasta a dat cateva telefoane și i-a cumparat loc de veci. Nici fostul edil nu a crezut ca se mai intoarce acasa vreodata.