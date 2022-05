Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Sima Dumitrescu, soția lui chef Florin Dumitrescu, a publicat pe Internet cateva imaginii de colecție de la cununia civila. Iata cum arata soția juratului de la Chefi la cuțite intr-o rochie alba și insarcinata in 8 luni.

- Brigitte Pastrama a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale de ziua surorii sale. Soția lui Florin Pastrama a publicat o serie de imagini de colecție alaturi de Cristina Szeifert.

- O poveste impresionanta din Ucraina atacata salbatic de rusi. Sase pasageri, civili, au intrat sub rafalele armelor rusesti. Doar trei au supravietuit: o mama, fata ei si copilul unui cuplu care a fost ucis in masina. Mama si fiica au scapat cu rani importante. O masina a fost atacata cu focuri de arma…

- Ideea construirii unui metrou la Cluj nu este noua, in timp ce unii clujeni privesc aceasta inițiativa a administrației locale ca fiind un proiect utopic, alții au inceput sa ia ideea in serios. Pe masura ce populația a crescut, iar orașul a devenit al doilea pol economic din țara, dupa București, clujenii…

- Vali Vijelie este mandrul tata a patru copii. Manelistul are doi baieți dintr-o relație anterioara și inca doi copii cu actuala soție. Artistul este casatorit de 19 ani cu Carmen Rusu, care i-a daruit o fata și un baiat: Cati și Nuțu.

- Prima Doamna a Ucrainei vine cu un nou mesaj pentru toata lumea in timpul conflictului cu Rusia. Soția președintelui a publicat recent o scrisoare deschisa pe pagina sa de Facebook in care vorbește despre ce s-a intamplat pana acum in țara sa. De asemenea, susține ca in ciuda a tot ceea ce se vorbește…

- Olena Zelenska a transmis un mesaj sfașietor pe contul oficial de Instagram. Soția lui Volodimir Zelenski a publicat mai multe imagini dureroase cu refugiații din Ucraina. Iata ce postare a facut pe Internet.

- Tzanca Uraganu și Madalina Miu au trait o poveste de dragoste cat se poate de tumultuoasa. S-au desparțit in urma cu mai mult timp, insa celebrul manelist inca se regasește in comentariile pe care fanii le lasa Madalinei Miu. Iata cum a reacționat focoasa bruneta!