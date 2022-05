Stiri pe aceeasi tema

- Sorinel Puștiu a surprins cu sinceritatea lui intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul de 45 de ani a recunoscut ca și-a inșelat soția in trecut. Totuși, a ținut sa menționeze ca nu „și-a deranjat” familia cu aventurile lui.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, avocatul Radu Marinescu a marturisit ca Alex Bodi va ajunge astazi in fața magistraților. Ce a marturisit cu privire la intalnirea periodica, chiar daca la ultima infațișare de la Tribunalul Gorj se stabilise ridicarea acestei masuri.

- La cinci luni dupa ce a fost eliberata de justitie de sub tutela tatalui ei, vedeta pop americana Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anuntat luni ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, relateaza AFP si dpa. „Am facut un test de sarcina… Ei bine… Astept un bebelus”, a scris ea pe Instagram,…

- Ionuț Belei și noua lui iubita, Alexandra, și-au facut debutul TV la Antena Stars. Cei doi au avut prima apariție publica impreuna, iar dezvaluirile facute de caștigatorul de la Chefi la cuțite demonstreaza ca relația lor este cat se poate de serioasa.

- In luna martie a acestui an a avut loc nunta lui Mihai Onila cu Laura, partenera sa de viața, insa acum cei doi au alte planuri de viitor. Dupa ce s-au casatorit, cuplul iși dorește și copii. In direct la Antena Stars, Mihai Onila spune ca a inceput demersurile.

- Soția actorului, Hilara Baldwin a anunțat pe rețelele de socializare ca este insarcinata cu al șaptelea copil. Cei doi au impreuna șase copii, care au intre 18 luni și 8 ani, iar actorul mai are inca o fiica dintr-o casatorie anterioara cu Kim Basinger, care are 26 de ani.

- Andreea Hanca și Sergiu Hanca sunt exemplul unei casnicii fericite, iar rețeta lor este una foarte simpla. Soția fotbalistului a dezvaluit la Antena Stars cum reușesc sa aiba un mariaj armonios de atația ani.

- Mihai Morar a anunțat pentru click.ro ca are doua mari vești. Una e legata de viața lui personala, alta de cea profesionala, care ii merge din plin in ultima perioada. Prezentatorul a povestit inițial despre podcastului lui „Fain & Simplu”, ca in final sa dezvaluie ca se vede tata pentru a patra oara,…