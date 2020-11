Sotia lui Relu Fenechiu, abonata la contracte cu statul cu atribuire directa. Reactia fostului ministru: Noi cu asta ne ocupam

Stiri pe aceeasi tema

- Soția medicului-erour de la Piatra Neamț, Catalin Denciu, care și-a riscat viața pentru a salva pacienții de la ATI, a avut o prima reacție dupa tragedia de sambata seara. Femeia este distrusa de durere, dar spera doar la vești bune.

- Oana Roman nu a mai suportat și a rabufnit pe rețelele de socializare! Frumoasa vedeta a fost acuzata de faptul ca și-ar ascunde gușa și falcile, lucru pe care l-a dovedit ca nu este adevarat. Soția lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și s-a afișat complet nemachiata pentru a demonstra asta, adresandu-le…

- Alex Bourceanu, fostul campion cu FCSB, și-a ajutat soția, pe Adina, sa se tunda la 0 in pandemie. „Eram obosita, voiam sa dorm, nu sa ma spal la cap. Ma plangeam soțului. El mi-a spus sa ma tund scurt. Am zis ca nu, ori ma tund zero, ori nu ma mai tund deloc. Era 2 noaptea, era obosit și el... Eu m-am…

- Li Zhao fusese gasit vinovat de crima, dupa ce l-a impușcat pe Gang Yuan, care ii era ruda, in 2015, in timpul unei dispute violente. Luni, o instanța canadiana l-a condamnat pe Zhao la 10 ani și șase luni de inchisoare. Judecatorul Terence Shultes, de la Curtea Suprema din British Columbia,…

- Un barbat din Massachusetts a avut parte de o vizita neașteptata. In timp ce dormea langa piscina a fost trezit de un urs care intrase pe poarta lasata deschisa, potrivit CBS Boston. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se observa cum animalul se apropie de individ pentru a-l adulmeca.Sambata,…

- Divorțul anului e departe de a se finaliza! Alin Oprea și soția sa mai au inca multe de imparțit, iar promordial se pare ca au ramas banii. Cei doi au renunțat la ideea de a se mai ințelege, așa ca acum comunica doar cu ajutorul avocaților care-i reprezinta. Partaj Alin și Larisa Oprea: Pentru cați…