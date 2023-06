Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu si-a luat la revedere si l-a imbratisat pe holurile Parlamentului pe Petre Daea, inainte de sedinta de investire a Guvernului. Petre Daea a pierdut functia de ministru, in locul lui fiind propus Florin Barbu, care ieri a primit aviz in comisiile de specialitate. Florin Barbu, noul ministru…

- ”In sedinta de Guvern din data de 26 mai 2023 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022”, anunta Ministerul Agriculturii. Suma totala de 452.384.082 lei, prevazuta in bugetul Ministerului Agriculturii…

- Economie Au fost aprobate plafoanele financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022 mai 26, 2023 12:44 In ședința de Guvern de astazi a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal…

- Economie Sprijin financiar de peste 16,6 milioane lei pentru crescatorii de animale mai 25, 2023 11:29 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul legat de angajarea nurorii sale, dansatoare profesionista, la Agenția de Plați pentru Agricultura, in cadrul careia este director soția ministrului, spune politologul Cristian Pirvulescu. Deși Daea a spus ca nu vede nicio problema…

- Ministrului Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu are nicio legatura cu angajarea Antoniei Luchian, nora sa, la APIA, unde șefa la resurse umane este tocmai soția lui – Camelia Luchian. „Este un copil de excepție, cu pregatire, care s-a prezentat la concurs și l-a luat”, spune ministrul. Ca orice…

- Potrivit postarii lui Orlando Teodorovici, dar și a site-ului oficial al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), soția lui Petre Daea, Camelia Luchian, este director al Direcției Management Resurse Umane. vezi organigrama APIA . La inceptul lunii februarie, Camelia Luchian, mai…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…