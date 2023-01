Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- Pe data de 21 decembrie, Madalina Crețan și Nosfe ar fi aniversat 9 ani de relație. In urma cu doar cateva minute, soția artistului a facut public un mesaj emoționant, in care a vorbit despre cadoul pe care l-a primit in cursul zilei de ieri, cadou care a facut-o sa inspire fiecare secunda ca și cum…

- Madalina Crețan, soția regretatului artist NOSFE, și-a luat prin surprindere urmaritorii de pe Instagram atunci cand a publicat in cadrul unor Story-uri un mesaj tranșant, ce i-a luat prin surprindere pe mulți.

- Madalina Crețan, soția lui Nosfe, pastreaza vie amintirea regretatului cantareț și ori de cate ori are ocazia face publice fotografii in care apare artistul. In urma cu doar cateva minute, concurenta de la Chefi la Cuțite a postat mai multe imaghini emoționante cu artistul și fiica lor.

- Au trecut mai multe zile de cand NOSFE a murit, artistul a fost și inmormantat pe 18 octombrie 2022, iar soția lui, Madalina Crețan, a facut publica pe rețelele de socializare o discuție pe care artistul de la Șatra B.E.N.Z. a avut-o, inainte de a face infarct, cu un barbat care este bolnav de cancer.

- Imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Nosfe au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Soția regretatului artist a fost ingenuncheata, la propriu, de durerea pierderii celui care i-a fost partner de viața și i-a daruit o fetița. Micuța de 7 ani nu a fost prezenta la ceremonie. Iata…

- Inainte cu doar o luna de evenimentul tragic care i-a adus sfarșitul vieții artistului, Nosfe și soția lui, Madalina Crețan au fost concurenți in celebrul show culinar, Chefi la cuțite. Iata apariția acestora la TV și preparatul pe care l-au ales pentru acest moment.

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.