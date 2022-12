Stiri pe aceeasi tema

- Regretatul artist Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au participat in sezonul 10 al show-ului culinar „Chefi la cuțite”, cu puțin timp inainte ca rapperul sa plece dintre noi. Partenera lui de viața a dezvaluit de curand ce a insemnat pentru ea intreaga experiența a emisiunii.

- Madalina Crețan a transmis pe rețelele de socializare personale totul despre experiența de care a avut parte la Chefi la cuțite, dupa ce in urma cu doar o ediție a fost eliminata și astfel, nu a ajuns in semifinala. Iata ce le-a transmis soția regretatului artist Nosfe fanilor sai din mediul online,…

- In ediția din aceasta seara, echipa lui Catalin Scarlatescu trece prin primul obstacol, la Chefi la cuțite. Madalina Crețan, soția lui Nosfe, s-a accidentat și a avut nevoie de intervenția medicului, din cauza ranii provocate in timp ce gatea pentru proba de battle.

- In ediția din aceasta seara, Madalina și soția lui Nosfe au avut cateva discuții aprinse, in timp ce pregateau preparatele pentru primul battle de azi. Totul ar fi pornit de la o indicație pe care soția lui Nosfe a primit-o de la chef Catalin Scalatescu.

- Madalina Crețan, soția regretatului cantareț Nosfe, a oferit primul interviu dupa decesul soțului ei cu care are o fetița. Aceasta a recunoscut ca i-a fost spart contul de Instagram și ca nu i s-a intamplat doar ei acest lucru.

- Gina Pistol a postat noi imagini cu fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” și-a dorit foarte mult sa vina devina mama. Gina Pistol și-a dorit foarte mult sa devina mama, iar de cand a venit pe lume Josephine totul s-a schimbat pentru ea. Pe una dintre rețelele de…

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, 17 octombrie, 60 de concurenți au intrat in cea de-a doua proba a bootcamp-ului, iar adrenalina, dar și tensiunile s-au simțit in cadrul emisiunii. Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au impresionat jurații cu preparatul lor. Iata ultimele imagini…

- Industria muzicala din Romania este in doliu, dupa ce rapperul Nosfe a incetat din viața, la varsta de 37 de ani, in urma unui infarct suferit in dimineața zilei de 16 octombrie, la doar cateva ore dupa ce a susținut ultimul sau concert. Ultima apariție televizata a rapperului va avea loc la Chefi la…