"Nu stim daca este Breaking News sau este de cascadorii rasului. Ninel Peia, candidat la alegerile prezidentiale, a disparut si este de negasit. SPP a anuntat acest lucru la IPJ Cluj. In aceasta dupa-amiaza, IPJ a fost sesizat despre disparitia lui Ninel Peia. Acesta s-a cazat ieri la un hotel din Cluj-Napoca si, in aceasta dimineata, nu a mai putut fi gasit. Sotia lui Ninel Peia a fost contactata de corespondentii nostri pentru a afla un punct de vedere. Am sunat la sotia sa si ne-a spus: "Nu va ingrijorati, dispare des". Sa iti alegi momentul disparitiei inainte de alegeri prezidentiale.....…