- Sara Netanyahu, sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpata joi pentru frauda si abuz de incredere in dosarul utilizarii nejustificate de fonduri la resedinta oficiala a cuplului, relateaza CNN.

- Macron se apropia de sfarsitul discursului sau de la o conferinta de presa sustinuta cu ocazia vizitei sale de doua zile in Australia, multumindu-le lui Turnbull si sotiei sale, Lucy, pentru ospitalitate, spunand: „Vreau sa va multumesc pentru ospitalitate, va multumesc dumneavoastra si sotiei dumneavoastra…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita oficiala in Statul Israel la invitatia prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele Statului Israel,…

- Herman Berkovits a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, potrivit unei decizii a premierului, publicata vineri in Monitorul Oficial. Activitatea lui este neremunerata, potrivit deciziei premierului Viorica Dancila. Pe 15 aprilie 2015, Herman Berkovits…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit in functia de consilier onorific pe Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu si consul onorific al Romaniei in Israel. Specializat in pediatrie, Herman Berkovits a fost mai intai medicul copilului lui Netanyahu, pe cand actualul…

- Consulul Onorific al Romaniei in Israel și prietenul apropiat al premierului Benjamin Netanyahu, Doctorul Herman Berkovits, a acceptat titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București, anunța Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.