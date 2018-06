Sotia lui Netanyahu a fost inculpata pentru frauda. A comandat mancare de 100.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Sara Netanyahu, in varsta de 59 de ani, a fost inculpata de frauda in forma agravanta si de abuz de incredere, potrivit actului inculparii, comunicat presei de Ministerul Justitiei. In acest caz, cunoscut sub numele de "scandalul mancarii comandate", procurorii o acuza pe Sara Netanyahu ca a folosit…

- Sara Netanyahu, soția prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpata joi pentru frauda și abuz de incredere in dosarul utilizarii nejustificate de fonduri la reședința oficiala a cuplului, relateaza CNN.Citește și: Ion Cristoiu profețește RUPEREA PSD: jocul SRI și al Cotroceniului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- O persoana a carei identitate nu a fost dezvaluita a oferit in cadrul unei licitatii peste 3,3 milioane de dolari pentru un pranz privat in compania miliardarului Warren Buffett, presedintele grupului Berkshire Hathaway. Licitatia care a avut loc online, pe eBay, pe parcursul a cinci zile,…

- Un tribunal a decis ca Samsung Electronics sa plateasca Apple 539 milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului original. Decizia aceasta este cel mai recent pas intr-o batalie care dureaza de mai multa vreme intre cei doi giganti IT si care a inceput in 2011 cand Apple…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a raspuns acuzatiilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, sustinand ca acesta, fiind un sustinator al Hamas, "stie totul despre terorism si masacre", scrie The Times of Israel. Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid"…

- Tesla a fost data in judecata de startup-ul Nikola Motor, producator de camioane electrice pe baza de hidrogen, care ii cere peste 2 miliarde de dolari pentru ca i-ar fi incalcat brevetele. In procesul intentat marti la un tribunal din Arizona, Nikola sustine ca Tesla a copiat design-ul camioanelor…

- Perspectiva aplicarii unor restrictii de circulatie masinilor diesel, in orasele germane, sporeste probabilitatea ca problema poluarii sa fie exportata in Romania, Bulgaria sau alte tari din estul Europei. Multi posesori de masini diesel din Germania vor sa scape cat mai repede de aceste autovehicule.…