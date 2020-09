Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost infectata cu Covid 19. "Din pacate, zilele trecute, am intrat in contact cu un bolnav de Covid, iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust și fara miros. Am facut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum ma aflu in parcarea spitalului. Aștept…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia au facut precizari sambata cu privire la decesul tinerei de 33 de ani, insarcinate, confirmata pozitiv cu COVID-19. De asemenea, un unchi al femeii a facut declaratii presei.

- O femeie de 40 de ani, din Ramnicu Sarat, diagnosticata cu COVID-19, a murit in Spitalul Județean Constanța, unde fusese transferata de la Spitalul Județean Buzau dupa ce starea ei de sanatate se agravase. DSP Buzau a raportat doua decese, in ultimele 24 de ore, din randul bolnavilor cu SARS-CoV-2.…

- Olena Zelenska, in varsta de 42 de ani, a anuntat vineri pe Facebook ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus, precizand ca testele restului familiei au iesit negative. Ulterior, presedintele si-a anulat toate intalnirile si vizitele. "Diagnosticul actual al Olenei Zelenska este COVID-19…

