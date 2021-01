Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Zeci de persoane au fost reținute la manifestatiile organizate in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara.

- Zeci de persoane au fost arestate, sambata, in Rusia, cu ocazia manifestatiilor organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor lui Alexei Navalnii pentru a cere eliberarea acestuia.

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Revenit la Moscova dupa tratamentele primite in Germania in urma tentativei din Rusia de a fi ucis prin otravire, Aleksei Navalnii, puternicul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat și apoi plasat in detenție pentru 30 de zile, pana la 15 februarie. Sentința a fost pronunțata la cererea unui…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Peste 100.000 de persoane au fost vaccinate deja impotriva covid-19 in Rusia, a anuntat ministrul rus al Sanatatii Mihail Murasko, in contextul in care Moscova si-a prezentat vaccinul Sputnik V prin videoconferinta in cadrul unei sesiuni ONU, relateaza Reuters, conform news.ro. Sportul e ALIATUL…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, cu privire la ”tratamente degradante” la care l-a supus pe Aleksei Navalnii, opozantul numarul lui al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Victima, la sfarsitul lui august, a unei otraviri…