Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil și soția formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, insa iata ca atunci cand vine vorba de intalniri se lasa așteptați cu greu! ”Regele Roților” a stat dupa ei minute in șir, la o terasa din Capitala. Iata cum au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro!

- In urma cu un an actualul antrenor al Naționalei Romaniei la fotbal, Mirel Radoi, alaturi de familie, trecea prin momente dramatice, dupa ce fratele acestuia s-a sincuis, arcandu-se de la balconul apartamentului sau din Targoviște. Soția fratelui lui Mirel Radoi, la un an de latragedie, iși reface viața…

- Adi Cristea este printre cei mai faimoși „crai” de la noi din țara, așa ca parca este și normal sa il vedem mereu in compania unei domnișoare superbe. Daca credeai ca „Prințișorul” s-a cumințit și nu mai face asta, iata ca va dovedim ca lucrurile nu stau chiar așa.

- Celebritatea pare sa fie o sursa de stres pentru familia regala britanica. Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au dat in judecata paparazzi anonimi pentru invadarea intimitatii, dupa ce fotografii cu fiul lor in varsta de 14 luni, realizate cu ajutorul unor drone, au fost scoase la vanzare,…

- Jean-Claude Van Damme și soția sa, Gladys Portugues, au fost surprinși, recent, de fotoreporteri servind masa in oraș in compania unei prietene. Paparazzi au fost acolo pentru a imortaliza momentul. Aceștia nu au avut nici cea mai mai vaga idee ca sunt fotografiați. Ce a ieșit veți putea vedea in galeria…

- Chrissy Teigen și John Legend se afla intr-o vacanța in Cabo. Soția lui John Legend nu a putut trece neobservata de fotografi, motiv pentru care aceștia au pozat-o din toate unghiurile posibile.

- Viorel Hrebenciuc are grija de soția sa, chiar și atunci cand timpul ii pune piedici. Sau mai bine zis, lipsa timpului! Politicianul a reușit sa-și duca la final planul și sa-și surprinda soția, in miezul zilei.

- Cristian Boureanu a ramas același domn, care continua sa iși rasfețe iubita prin cele mai de fițe localuri din Capitala. Insa, Laura nu mai pare deloc impresionata de absolut nimic, nici chiar de vorbele partenerului. Blonda aproape ca a adormit la restaurant, inconjurata de prietenii sai.