Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc doi ani de cand Mihai Constantinescu s-a stins din viața. Soția artistului a facut marturisiri, in lacrimi, la Antena Stars despre perioada grea din viața ei. Rudele și apropiații au organizat parastasul de doi ani și au fost alaturi alaturi de Simona Constantinescu.

- Lumea showbiz-ului romanesc a fost zguduita in urma cu ceva timp din cauza faptul ca celebrul fotbalist, Cristian Daminuța, anunțase ca va divorța de soția și mama copilului sau, Madalina. Insa, cu toate acestea, cei doi și-au mai acordat o șansa și au decis sa mearga inainte in viața tot impreuna.…

- Cristian Daminuța și soția sa au fost la un pas de a-și spune ”adio”, insa și-au dat seama ca sentimentele pe care le poarta unul pentru celalalt sunt extrem de puternice și mai mult decat atat, pe primul loc l-au pus, bineințeles, pe Dominic, fiul lor. Astfel, Cristian Daminuța a vorbit, in exclusivitate…

- Anca Serea este mama a șase copii, iar de curand s-a zvonit ca vedeta ar fi insarcinata pentru a șaptea oara. Soția lui Adrian Sina a negat informațiile aparute și a dezvaluit ca are probleme de sanatate. Anca Serea a spus care este motivul pentru care momentan nu mai poate face copii.Nu este deloc…

- Soția lui Benone Sinulescu a facut declarații dupa ce artistul a fost externat in urma cu o saptamana din spitalul in care a stat internat timp de 14 zile. Elena Sinulescu marturisește ca acesta se simte bine, insa urmeaza in continuare un tratament. „Starea lui e una buna. E pe calea cea buna! Mananca…

- Benone Sinulescu a fost internat de urgența la spital dupa ce soția lui l-a gasit pe acesta inconștient in casa. Cantarețul a stat timp de doua saptamani intr-o unitate spitaliceasca de specialitate, apoi externat, insa acum, Ionuț Pavel, impresarul artistului, a facut declarații uluitoare la Antena…