Stiri pe aceeasi tema

- Soția legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit duminica intr-un accident de elicopter, impreuna cu fiica sa, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, in care le mulțumește milioanelor de oameni care i-au fost alaturi in zilele care au urmat tragediei.

- Vaduva lui Kobe Bryant s-a declarat, miercuri, "complet distrusa" de moartea sotului sau, la trei zile de la accidentul de elicopter fatal legendei echipei de baschet Los Angeles Lakers, ai carei jucatori in doliu au reluat antrenamentele in semn de omagiu pentru cel disparut, informeaza AFP. "Fetele…

- Sotia lui Kobe Bryant, Vanessa, a postat, joi, primul mesaj pe retelele de socializare dupa accidentul de elicopter de la sfarsitul saptamanii trecute, in care si-a pierdut sotul si una dintre fiice.

- Sotia lui Kobe Bryant, Vanessa, a postat joi primul mesaj dupa tragica moarte a soțului sau și a fiicei lor Gianna. Aceasta le mulțumește oamenilor pentru sprijinul oferit dupa pierderea acestora și le cere respectul și intimitatea de care este nevoie pentru navigarea acestui nou inceput, informeaza...

- Sotia lui Madalin Ionescu a fost propusa spre eliminare, alaturi de Elena Ionescu și Asiana Peng. Cea din urma concurenta nu a putut participa la probele din ultima ediție difuzata a emisiunii din cauza unor probleme medicale care au facut-o sa ceara ajutor specializat și sa fie spitalizata.…

- Catalin Bujor este un barbat de 36 de ani , un om care este acolo cand ai nevoie de el, o persoana puternica, muncitoare și care lupta in fiecare zi pentru ca totul sa fie bine pentru familia lui. Un soț și un tata iubitor și cea mai importanta persoana pentru soția și copilul lor de 3 anisori. Așa…

- "Traiesc cu o pensie de 37 de milioane pe luna. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o mostenire de la tara, averea mea", a spus Viorel Lis. "Cand va fi sa mor, o sa mor cu sufletul impacat. Nu am mintit, nu am furat, nu am inselat", a mai spus Viorel Lis.…

- Om de televiziue, om de radio, insa Mihai Morar este și un barbat priceput in cuvinte. Vedeta iși uimește fanii de fiecare data cu versuri scrise de el sau cuvinte deosebite pentru oamenii dragi. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de socializare o declarație de dragoste originara pentru soția sa.