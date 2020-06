Vanessa Bryant, sotia lui Kobe Bryant, decedat impreuna cu fiica sa, Gianna, pe 26 ianuarie 2020 intr-un accident aviatic, a dat in judecata compania care detinea elicopterul care s-a prabusit in acea zi fatidica, noteaza Digi Sport.Dupa ce in accidentul de elicopter s-au pierdut viața alte cinci persoane, in afara fostul baschetbalist și a fiicei sale, Vanessa solicita despagubiri de sute de milioane de dolari, susținand printre altele faptul ca, dupa moartea soțului ei, familia se confrunta cu probleme financiare.In sprijinul demersului sau, avocatii familiei Bryant aduc mai multe acuzatii companiei…