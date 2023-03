Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Vedeta nu are cum sa treaca neobservata, mai ales cand iese pe strazile din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe jurata iUmor in timpul liber, intr-o companie…

- Sore este una dintre cele mai iubite și indragite artiste din showbiz. Vedeta are succes pe toate planurile și reușește sa imbine perfect rolul de mama cu viața profesionala. A declarat in repetate randuri ca micuța Erin se afla pe primul loc, insa reușește sa iși faca timp și pentru pasiunile ei. Paparazzii…

- Razvan Burleanu este un tata devotat, iar fetița lui este langa el la fiecare pas. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania au fost pe urmele președintelui FRF și au surprins cele mai tari imagini. Iata cat de implicat este Razvan Burleanu in creșterea micuței, dar mai ales cum se…

- In plina zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Gabriel Canu, dar nu l-au surprins singur, ci alaturi de soția lui. Fostul fundaș de la Vaslui și partenera sa au facut mai multe gesturi neadecvate in public. Iata ce au facut cei doi indragostiți…

- Cristina Șișcanu a decis sa nu o mai duca pe fiica sa la gradinița o perioada. Aceeași decizie a fost luata și de Anca Serea pentru copiii sai. Cele doua vedete au decis sa iși țina copiii acasa din cauza cazurilor de gripa din ultima perioada. Anca Serea a anunțat ca fiica sa, Leah, nu va mai merge…

- In aceasta zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Catalin Bordea și l-au surprins in ipostaze rare. Unde iși petrece fostul coprezentator de la Xtra Night Show timpul inainte de Revelion. Iata cum l-au vazut paparazzii noștri!

- Ce face Anda Adam atunci cand crede ca nu o vede nimeni!? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o chiar in timp ce se afla in trafic, ii era foame, și vorbea la telefonul mobil. Imaginile dovedesc ca vedeta se descurca in orice situație și reușește sa rezolve…

- Gicu Grozav a decis ca este momentul perfect pentru a se bucura de o ieșire in oraș cu partenera lui de viața, Sorina, motiv pentru care cei doi au mers la un mall din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in ipostaze…