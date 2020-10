Rugby: CS Navodari - CSM Galati, in semifinalele Diviziei Nationale de seniori

CS Navodari va evolua in turneul locurilor 1 4, primul meci fiind cel din semifinale. Echipa de pe litoral a castigat titlul in DNS in sezonul 2018 2019. Cinci rugbysti de la echipa Under 19 a Cleopatra Mamaia vor avea dubla legitimare si vor evolua… [citeste mai departe]