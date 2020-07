Sotia lui Dr. Dre intentează divorț. Cum se împart 800 de milioane de dolari fără contract prenupțial? Sotia lui Dr. Dre intenteaza divorț. Cum se impart 800 de milioane de dolari fara contract prenupțial? Desparțire șoc in showbizul american! Soția rapper-ului Dr. Dre a depus deja actele de divorț dupa un mariaj ce a durat nu mai puțin de 24 de ani. Motivele invocate sunt „diferențe ireconciliabile”. Cel mai neplacut lucru pentru Dr. Dre este ca cei doi nu au un contract prenupțial, așa cum se poarta la marile staruri. Acest lucru se traduce prin faptul ca femeia poate pretinde oricat dorește din averea de 800 de milioane de dolari a rapper-ului. Amintim faptul ca acesta din urma a fost numit,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

