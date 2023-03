Stiri pe aceeasi tema

- Madalina, soția lui Cristian Daminuța, și-a deschis cont pe platforma „OnlyFans”. Aceasta a explicat de ce a luat aceasta decizie. Cristian Daminuța, fost jucator la Poli Timișoara, Inter Milano sau Dinamo, și-a gasit liniștea in brațele soției sale, Madalina, alintata „Coca” de prieteni. ...

- Acuzații grave la adresa unui primar din județul Mehedinți. Soția acestuia le-a marturisit polițiștilor ca a fost agresata și sechestrata la inceputul acestui an. Este vorba, mai exact, despre primarul din comuna Gogosu, judetul Mehedinti care este acuzat de violența in familie. Acuzațiile vin chiar…

- Tot mai multe femei decid sa caștige bani expunandu-se in iposteze provocatoare in mediul online. Fenomenul caștiga din ce in ce mai multe doritoare, cel mai recent exemplu venind din lumea sportului rege in Romania. Soția lui Cristian Daminuța și-a facut cont pe un site pentru adulți. Madalina a dezvaluit…

- Soția lui Cristian Daminuța și-a facut cont pe Onlyfans. In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina a marturisit ce planuri are, dar și daca partenerul ei de viața este sau nu gelos daca se posteaza in anumite ipostaze.

- O femeie din Brazilia a trecut la urmatorul nivel in ceea ce privește tatuajele de pe corp. In ciuda parerilor negative, Kiki Mary a decis sa iși tatueze globii oculari. Iata care a fost reacția celor din jur.

- Laurențiu Corbu știe cum sa iși rasfețe soția! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca fotbalistul este partenerul perfect pe care și l-ar dori orice femeie. Iata cum se comporta sportivul cu cea alaturi de care traiește o frumoasa…