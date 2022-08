Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Marcu a vorbit pentru ciao.ro despre viața pe care o duce acum in Anglia. De peste un an de zile s-a stabilit in Londra alaturi de fetițele ei și e foarte mulțumita de schimbarea de job. Nu mai e prezentatoare de televiziune, e agent imobiliar. In urma cu aproximativ patru ani de zile și-a dat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristian Daminuța și soția lui au oferit primele declarații, dupa ce au devenit parinți pentru a doua oara. Ce au marturisit cei doi, dar și cat de entuziasmat este fiul lor de momentul in care iși va cunoaște surioara.

- In exclusivtate pentru Antena Stars, Cristian Daminuța a marturisit cand va naște soția lui. Ce a dezvaluit fotbalistul, dar și cum se pregatește pentru momentul in care partenera lui de viața va aduce pe lume cel de al doilea copil.

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi s-au casatorit in anul 2018, iar de atunci sunt de nedesparțit. Aceștia au impreuna o fiica pe nume Zora, insa cei doi așteapta cu bucurie și cel de-al doilea copil. Soția actorului este insarcinata in luna a opta,…

- Denisa Filcea și Flick traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor, asta dupa ce cei doi au devenit parinți pentru prima data. Frumoasa soție a vedetei a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa in urma cu o luna, iar viața celor doi s-a schimbata radical. Flick este cel care imortalizeaza fiecare…

- Stelian Ogica s-a schimbat complet de cand a reușit sa renunțe definitiv la jocurile de noroc. Cu ce se ocupa acesta in prezent, dar și cat de mulțumit este de realizarea lui. Acum este mult mai atent la tot ce se intampla in viața lui și reușește sa conduca peste 50 de persoane.

- Jean de la Craiova este impreuna cu Paula de 27 de ani, iar artistul nu se afișeaza prea des cu soția in public. Partenera lui este extrem de discreta și sta departe de lumina reflectoarelor. S-a speculat de multe ori ca Jean de la Craiova și-a inșelat soția, insa artistul nu a recunoscut niciodata.…

- Alice Cavaleru și Vladimir Draghia traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor, asta dupa ce au aflat ca vor deveni din nou parinți. Cei doi mai au o fetița, pe nume Zora, iar partenera de viața a actorului va duce pe lume in scurt timp cel de-al doilea copil.