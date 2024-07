Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați duminica, prin 112, de catre o adolescenta de 14 ani, din orașul Novaci, ca tatal sau este agresiv si si-a amenințat familia cu un cutit. Din primele verificari a reieșit ca un barbat, de 40 de ani, pe fondul consumului de alcool, a devenit…

- Cristi Tanase și soția lui se reintalnesc, din nou, in instanța! Dupa ce ea a cerut ordin de protecție, se pare ca intre cei doi au ramas lucruri care trebuie reglate! Decizia magistraților este foarte importanta pentru Cristi Tanase!

- Costica a decis sa recurga la un gest extrem dupa ce a fost dat la o parte de familia sa. Barbatul a suferit un accident de munca in Belgia și s-a intors acasa in Romania. Din pacate, soția și fiica s-au aliat impotriva sa, motiv pentru care au cerut emiterea și unui ordin de protecție.

- Informații explozive din familia lui Cristi Tanase! Soția lui nu ar fi cerut ordin de protecție doar impotriva lui, ci și in ceea ce o privește pe mama fotbalistului. Se pare ca de aceasta masura este vizat și fratele lui. Aceștia nu ar mai avea voie sa se apropie de soția lui și de fetița lor.

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția lui, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu […]

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția sa, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu soția sa, iar…

- Cristi Tanase este, din nou, in centrul unor controverse, dupa ce soția lui a obținut ordin de protecție impotriva lui. Dodel nu are voie sa se apropie de partenera sau de fetița lor pentru 12 luni.

- Inca o lovitura pentru Cristi Tanase! Dupa incidentul de lunile trecute, acesta are din nou probleme. Soția fotbalistului a obținut ordin de protecție impotriva lui, iar acum Cristi Tanase nu mai are voie sa se apropie de ea și de copilul lor timp de 12 luni.