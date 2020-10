Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Gica Popescu are mare grija de ținutele sale, insa recent a intampinat probleme la curațatorie. Aceasta era sa ramana fara haine. Iata cum au surprins-o paparazzi Spynews.ro!

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Marius Copil și soția formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, insa iata ca atunci cand vine vorba de intalniri se lasa așteptați cu greu! ”Regele Roților” a stat dupa ei minute in șir, la o terasa din Capitala. Iata cum au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro!

- Emilia Popescu este o artista recunoscuta in Romania pentru talentul sau actoricesc fara termen de comparație, insa se pare ca nici nu caștiga prea bine din meseria ei. Aceasta a ajuns sa iși procure mancare din locuri puțin neobișnuite, mai ales ca in trecut se lafaia prin locații de lux.

- Mereu zambitor și plin de viața, insa de data aceasta trist și abatut. Așa a fost surprins iubitul Andreei Marin, la ceas de seara! Iata cum a fost observat Adrian Brancoveanu de paparazzi Spynews.ro!

- Mihai Mincu, supranumit ”prințișorul din Dobroești”, a fost sufletul petrecerii intr-un club de pe litoral. Ginerele lui Gigi Becali, insoțit de soția lui, Teodora, dar și de sora acesteia, Alexandra, s-au simțit foarte bine in locația de fițe de la mare, unde au fost surprinși de paparazzi, care i-au…

- Cand vine vorba de petreceri, ginerele lui Gigi Becali nu zice niciodata nu! Și-a luat soția și cumnata, iar impreuna au incins atmosfera intr-un club de pe litoral pana dimineața! Iata cum au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro!