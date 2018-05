Unul dintre ei este micuța Anais, care s-a bucurat de atmosfera creata de party-ul pentru pici, iar celalalt era bine ascuns, in burtica mamei. Pare incredibil, dar Iulia Sabbagh este insarcinata in cinci luni! Nu stim unde tine ascunsa burtica, dar cert e ca parea ca avem in fata noastra un manechin. Caci frumoasa sotie a vedetei de la Kanal D a fost si eleganta, si foarte atenta la toate cerintele micutei Anais, care la un an si trei luni este foarte activa. Iata cateva cadre cu tanara mamica si cu fetita sa adorabila, la OK! Vip Kids Picnic, petrecerea organizata in avans de 1 iunie de revista…