- Primul lor copil, Wilfred, s-a nascut in aprilie anul trecut.Ziarele britanice au scris despre faptul ca, intr-o postare pe Instagram, Carrie le-a comunicat prietenilor ca se simte 'incredibil de binecuvantata' sa fie din nou insarcinata. Ea a mai spus ca a suferit un avort spontan la inceputul anului.'Problemele…

- Premierul britanic Boris Johnson și soția sa Carrie Symonds așteapta un copil, a anunțat tânara sâmbata pe Instagram, încrezatoare, de asemenea, dupa ce a suferit un avort spontan la începutul acestui an, potrivit AFP.„Sper ca bebelușul nostru curcubeu va fi aici…

- Potrivit Casei Albe, cadoul este "un gest de prietenie si recunoastere al interesului comun pentru ciclism". Biroul lui Johnson a transmis ca premierul i-a daruit lui Biden o fotografie inramata a unei picturi murale din Edinburgh de Frederick Douglass. Jill Biden a primit din partea sotiei premierului…

- Carrie Johnson, proaspata sotie a premierului britanic, le-a intampinat pe soțiile liderilor mondiali la summitul G7 in comitatul Cornwall, in primul sau eveniment public important de cand s-a casatorit cu Boris Johnson. In varsta de 33 de ani, Carrie Johnson este cea mai tanara dintre dintre partenerele…

- Carrie Johnson, proaspata sotie a premierului britanic si-a facut debutul ca „prima doamna” joi, dupa ce i-a primit in Cornwall (sud-vestul Angliei) pe presedintele american Joe Biden si pe sotia sa Jill, inainte de summitul G7 de vineri.

- Prima Doamna a Statelor Unite Jill Biden a ales un mesaj simplu la sosirea sa în Cornwall, la summitul G7, si anume „LOVE”, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro. Cele patru litere puteau fi citite pe spatele unui sacou pe care l-a purtat în timpul unei scurte plimbari,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Carrie Symonds, in cadrul unei „ceremonii desfasurate in secret”, potrivit presei britanice. Informația nu a fost insa confirmata. Boris Johnson, de 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, de 33 de ani, in catedrala catolica…

- Logodnica premierului britanic Boris Johnson, Carrie Symonds, este comparata cu ultima regina a Frantei, Maria Antoaneta, dupa ce ar fi pretins decorarea de lux a apartamentului in care cei doi locuiesc. Comportamentul cheltuitor si extravagant al reginei Maria Antoaneta, intr-o perioada in care Franta…