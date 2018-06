Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu a acuzat Iranul, care sustine guvernul sirian impotriva rebelilor, ca aduce 80.000 de luptatori siiti din tari precum Pakistan si Afganistan pentru a lansa atacuri impotriva Israelului si a converti majoritatea sunnita din Siria. „Este o reteta pentru a incepe alt razboi civil, mai…

- De cate ori se intampla un eveniment din acesta oficial, care ii are in centru pe președintele francez Emmanuel Macron și soția lui, Brigitte Macron, noi avem prilejul de a admira alegerea vestimentara a doamnei. Soții Macron și soții Netanyahu E drept ca, uneori, franțuzoaica mai și greșește, din dorința…

- Autoritatile israeliene au dejucat un complot terorist care viza asasinarea premierului Benjamin Netanyahu si a primarului orasului Ierusalim, Nir Barkat, trei islamisti palestinieni fiind arestati, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Chiar in momentul cand Donald Trump anunta ca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul, iar Israelul lovea bazele iraniene din Siria, premierul israelian Benjamin Netanyahu participa , alaturi de presedintele rus Vladimir Putin, la festivitatile prilejuite de Ziua Victoriei de la Moscova.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a facut apel la Curtea de Apel Alba Iulia privind o sentința de achitare data de catre Tribunalul Alba intr-un caz de evaziune fiscala in luna martie. Inculpata din dosar nefiind o straina a salilor de judecata ea fiind acuzata in trecut și achitata și pentru…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit in functia de consilier onorific pe Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu si consul onorific al Romaniei in Israel. Specializat in pediatrie, Herman Berkovits a fost mai intai medicul copilului lui Netanyahu, pe cand actualul…

- Politistii israelieni s-au deplasat luni dimineata la resedinta de la Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu pentru a-l interoga intr-una din anchetele de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, transmit AFP si dpa, citand presa israeliana, potrivit agerpres.ro. Netanyahu este interogat…

