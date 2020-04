Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Obama a dezvaluit care este rutina de carantina a familiei sale. Fosta Prima Doamna susține ca ea și fiicele sale incearca sa-și structureze zilele in agenda, uitandu-se la seriale, urmand cursurile online puse la dispoziție de colegii și participand la conferințe video. Soția fostului președinte…

- Kevin Hart (40 de ani) va deveni din nou tata. Soția sa, Eniko Parrish Hart, este insarcinata pentru a doua oara. Cei doi au facut anunțul prin intermediul unei postari pe Instagram. Eniko și Kevin au postat pe rețeaua de socializare o imagine in care se vede burtica de gravida a soției actorului, fotografia…

- Sophie Gregoire, sotia premierului canadian, Justin Trudeau ar putea fi persoana de la care actorul britanic Idris Elba ar fi luat virusul. Cei doi au participat la un eveniment desfașurat la Londra, unde a participat și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, relateaza Agerpres. Pe 4 martie, Sophie Gregorie…

- Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Printr-o postare pe Instagram, Tom Hanks și-a anunțat urmaritorii de pe rețeaua sociala ca se afla in Australia, alaturi de soția sa, in momentul in care au fost testați. „Buna, tuturor! Sunt impreuna cu Rita in Australia.…

- Intr-un anunț pe Instagram facut acum citeva ore, actorul anunța ca, dupa ce el și soția sa Rita Wilson, ambii in virsta de 63 de ani, s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala, și-au facut analizele pentru coronavirus și acestea au ieșit pozitive.Tom Hanks și soția sa Rita erau la filmari…

- Chiar de ziua femeii, pe 8 martie, fosta actrița din “La Bloc” și “Cu un pas inainte” a anunțat vestea minunata ca va deveni mama pentru a doua oara. Laura Cosoi, soțul ei și fetița lor au realizat o ședința foto și au dat vestea dis de dimineața pe rețelele de socialziare. Fermecatoarea Laura Cosoi...…

- Sotia lui Robbie Williams, Ayda Field Williams, a anunțat intr-o postare pe Instagram nașterea celui de al 4-lea copil al familiei. Vestea a fost prezentata in cel mai cute mod, printr-o poza cu 4 perechi de picioare, toate ale copiilor lor. Noul nascut in familia Williams este un baiat care a venit…

- Dupa ce anul trecut s-a logodit cu iubitul ei, modelul Silviu Tolu (28 de ani) care i-a dat inelul de ziua ei, anul acesta Lili Sanu a anunțat vestea cea mare. La 40 de ani este insarcinata și va avea primul ei copilaș. Actrița și cantareața va deveni peste șase luni mama și a dat... Read More Post-ul…