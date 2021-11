Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, mama si fiica, planuiau sa il spanzure pe barbat ca sa puna mana pe averea acestuia. Cel tocmit pentru a executa ”sentinta” s-a speriat si a anuntat Politia, iar femeile au ajuns sa discute planurile crimei cu doi politisti sub acoperire.

- Momente neplacute pentru un barbat din Bilca. Acesta se intorcea miercuri seara de la muncile campului impreuna cu un prieten. In momentul in care caruta in care se aflau cei doi intra in curtea proprietarului, caii nu au oprit, iar barbatul i-a injurat. In apropiere se aflau alti trei barbati, care…

- Este o zi extrem de speciala pentru Gabriela Cristea. Una dintre cele mai indragite prezentatoare TV a implinit astazi frumoasa varsta de 47 de ani. Din nefericire, nu poate organiza o petrecere pe cinste de ziua ei de naștere, in condițiile in care se afla in izolare, dupa ce a fost confirmata pozitiv…

- A fost petrecere mare acasa la Adrian Minune la inceputul acestei saptamani. Mai exact, pe data de 11 octombrie, soția artistului, Cati Simionescu, și-a sarbatorit ziua de naștere. Invitații au ajuns la locuința celebrului manelist cu buchete uriașe de trandafiri. Iata ce cadou de zeci de mii de euro…

- Experimentatul politician și edil al orațului de pe Bega, Dominic Fritz este un barbat mai fericit. Soția sa Yiran Lin de origine asiatica, i-a adus pe lume o fetița. Anunțul fericitului moment l-a facut chiar primarul de 38 de ani al Timișoarei. Dominic Fritz este de anul trecut noul primar al frumosului…

- Ieri, 24 septembrie, a fost mare petrecere in familia lui Adrian Minune pentru ca artistul a implinit varsta de 47 de ani. Astfel, soția lui, Cati Simionescu, nu putea trece cu vederea peste o zi atat de importanta, așa ca i-a facut o surpriza mare partenerului sau de viața, achiziționandu-i un cadou…

- Soția lui Adrian Minune vine cu detalii despre problemele de sanatate. Ce se intampla cu partenera cunoscutului cantareț de manele? Femeia a dezvaluit ce i-a descoperit medicii din Turcia in cadrul unei operații. Fanii artistului s-au speriat teribil pentru aceasta. Ce probleme de sanatate are soția…

- La inceputul lunii august, familia lui Adrian Minune a trecut prin momente de cumpana, cand soția lui, Cati Simionescu, a fost operata de urgența in Turcia. Extrem de afectata de cele intamplate a fost fiica cea mare a cuplului, cantareața Karmen Simionescu, care a presimțit totul.