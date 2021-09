26 de tari, 100 de localitati, 20.000 de kilometri: La plimbare cu trenul Connecting Europe Express. Cand va ajunge in Romania

El va opri in peste 100 de localitati din 26 de tari in cursul calatoriei sale de cinci saptamani, inainte de a ajunge la Paris la 7 octombrie. In total,… [citeste mai departe]