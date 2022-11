Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a ajuns din nou in fața judecatorilor, asta dupa ce a incalcat ordinul de restricție. Pilotul de raliuri are interdicție sa nu se apropie de soția lui, Isabela Onoriu, la 300 de metri. Daniel Onoriu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește sa se impace cu soția lui,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Ioana Nastase și-a cumparat un bolid de lux nou! In exclusivitate pentru Antena Stars, soția fostului tenismen a oferit primele declarații despre noua achiziție. Partenera de viața a lui Ilie Nastase iși sarbatorește astazi ziua de naștere.

- Problenele se țin scai de Nicolae Guța. Motivul pentru care ”Regele manelelor” amana botezul celui de-al 12 lea copil. Cantarețtul a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars, și a spus și de ce a blocat construcția vilei de fițe.

- Andreea Balan este o mama extrem de fericita și implinita. Ella Și Clara ii fac fiecare zi mai frumoasa și impreuna au parte de multe momente frumoase. Recent, artista a postat un video in care Clara, fiica cea mica, apare cu bretonul taiat extrem de scurt. Se pare ca cea mica a vrut sa aiba parte de…

- Cine ii vrea raul Ioanei Simion?! Soția lui Ilie Nastase suspecteaza ca cineva a facut intenționat ceva calului care era sa o omoare. Bruneta a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Roxana Stoian, fosta Dobre, a oferit primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a scris ca soțul ei, Florin Salam, a murit. Soția manelistului a vorbit despre o posibila retragere a lui Florin Salam din lumea muzicala.