Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, referitor la situația romanilor blocați in Fașia Gaza ca se continua negocierile privind plecarea lor din zona de conflict și ca pana in acest moment niciun roman nu a ieșit de acolo.„Continua negocierile, sunt ostaticii ca și prioritate, sunt mutați in sud și acolo…

- Inca o persoana cu dubla cetațenie israeliana și romana a murit in atacurile teroriste comise de Hamas, este vorba despre cea disparuta, ridicand astfel numarul celor care au decedat in Israel la 5, a anunțat luni, 23 octombrie, Ministerul de Externe.In acest moment, 5 persoane cu cetatenie israeliano-romana…

- Un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana, este ținut ostatic de teroriștii Hamas și s-ar afla undeva in Fașia Gaza. Barbatul a fost luat prizonier in ziua de 7 octombrie 2023, cand membri ai Hamas, veniți din Gaza, au atacat zone din sudul Israelului. Soția barbatului cu dubla cetațenie este…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat joi ca autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel. Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt date…

- „O intalnire emoționanta cu diaspora romana din Israel! In astfel de momente, cuvintele nu pot alina pierderea persoanelor dragi. Comunitatea se poate baza pe intregul sprijin al Guvernului de la București. Romania a fost și este un loc sigur pentru cei care vor un refugiu pentru ei și familiile lor!”,…

- Comunitatea romaneasca din Israel se poate baza pe sprijinul Guvernului de la Bucuresti, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul s-a intalnit, marti, in cadrul vizitei efectuata in Israel, cu reprezentanti ai diasporei romane din aceasta tara. ‘O intalnire emotionanta cu diaspora romana din…

- Un tanar de cetatenie ucraineana aflat in apropierea varfului Polonica din Muntii Maramures, la o altitudine de aproximativ 1.900 m, a solicitat sprijinul autoritatilor romane, a informat, marti seara, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga. ‘Actiune in derulare…

- Tanase Stamule: Ciolacu vrea sa alunge oamenii saraci din centrele marilor orașelor ale Romaniei In urma recomandarilor venite de la consilierii comuniști, premierul Marcel Ciolacu și-a propus sa mute romanii saraci care locuiesc in centrele marilor orașe din Romania. Premierul, la recomandarea…