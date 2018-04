Stiri pe aceeasi tema

- Winnie Madikizela-Mandela, soția fostului președinte Nelson Mandela, a murit la 81 de ani. Activista a mișcarii anti-apartheid, aceasta a fost casatorita cu fostul șef al Africii de Sud timp de 38 de ani. Asistena sa personala, cea care a anunțat decesul, nu a oferit mai multe detalii,…

- Tehnologia moderna i-a ajutat pe specialisti sa redea ultimul discurs al fostului presedinte american, John Fitzgerald Kennedy, pe care urma sa il sustina la Dallas, chiar in ziua in care a fost asasinat in 1963.

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Nina Iliescu, sotia fostului sef al statului Ion Iliescu, si-a publicat talonul de pensie pe blogul sotului sau, dupa ce au fost vehiculate informații conform carora ea caștiga peste 10.000 de lei lunar.

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- "Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața", a scris Nina Iliescu. Ea face trimitere la un articol de presa, unde se scria ca sotia fostului…

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.