Sotia cu buza umflata Tocmai iesisera de la mall, de unde sotia plecase cu buza umflata din cauza zgarceniei exagerate a sotului, cand automobilul este tras pe dreapta de un politist pentru depasirea vitezei. La volan sotul, trecut binisor de 40 de ani si in dreapta sotia, care croseteaza in liniste un pulover. Politistul: – V-am prins pe radar cu 120 km/h domnule! Soferul: – Domnule politist, am avut masina pe “cruise control” la 80 de km/h, poate ca este cazul sa va recalibrati radarul! Nevasta fara sa isi ridice privirea de la pulover: – Draga, nu fi caraghios, aste este o masina veche, noi nu avem cruise control!… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

