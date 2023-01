Stiri pe aceeasi tema

Ucraina face apel la grupul bancar Raiffeisen Bank International și la alte companii austriece sa nu mai faca afaceri in Rusia și sa nu finanțeze in acest fel razboiul dus de soldații lui Vladimir Putin in Ucraina, a declarat ambasadorul Ucrainei in Austria, Vasyl Khyminets, intr-un interviu acordat…

Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei a creat unele victime neasteptate, si anume oligarhii ucraineni, scrie publicatia Politico.eu intr-un articol despre acestia publicat luni, potrivit Agerpres.

Un oficial local dintr-o parte a regiunii Herson din sudul Ucrainei controlata de fortele ruse a fost ucis joi intr-un atentat cu bomba vizand masina cu care se deplasa, a anuntat administratia locala instalata de Rusia, citata de Reuters si France Presse.

Ministrul Afacerilor Externe al Suediei, Tobias Lindstrom, este convins ca singura cale pentru terminarea razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei este ca Rusia sa fie infranta pe campul de lupta, potrivit LRT.lt.

Rusia a atacat periferia orașului Zaporojie din sudul Ucrainei in cursul nopții, a declarat vineri pe Telegram Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale locale, conform CNN.

Rusia a lansat circa 70 de rachete de croaziera in raidul de miercuri ce a tintit din nou infrastructuri energetice ale Ucrainei, 51 dintre ele fiind doborate de sistemele antiaeriene ale armatei ucrainene, potrivit unui anunt al acesteia din urma pe Telegram, preluat de AFP, relateaza Agerpres.…

Aproape 4,8 milioane de refugiați au sosit in Rusia de pe teritoriul Ucrainei și din Donbass, a transmis ministerul rus pentru Situații de Urgența. 184 de milioane de dolari SUA au fost platite refugiaților pentru sprijin, relocalizare și costuri de cazare, mai transmite sursa citata.

Armata rusa a lovit folosind sisteme de rachete "Smerci" asupra obiectivelor de infrastructura militara și tehnica militara ale forțelor armate ale Ucrainei, a informat Ministerul Apararii al Federației Ruse, informeaza Rador.