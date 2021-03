Stiri pe aceeasi tema

- Soția criminalului din Onești, cel care a luat ostatici doi muncitori, iar apoi i-a injunghiat mortal, a fost reținuta pentru 24 de ore. Femeia, in etate de 67 de ani, este acuzata de complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal. știre in curs de actualizare

