Stiri pe aceeasi tema

- Pe ultima suta de metri, viitorii studenți au venit la universitațile din țara, pentru a depune dosarul la facultatea dorita. Cei mai mulți tineri au spus ca vor sa devina juriști, economiști sau oameni de afaceri. La rindul lor, responsabilii din Comisia de admitere au confirmat ca Facultatea de Drept…

- Florin Salam e un barbat norocos și cu siguranța invidiat de mulți domni. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, atrage toate privirile la evenimentele unde merge, insa la piscina nici nu mai vorbim. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe soția manelistului la relaxare, acolo unde a mers impreuna cu copiii…

- Dani Oțil a uimit pe toata lumea cu anunțul pe care l-a facut in emisiunea de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Prezentatorul TV a spus ca vrea sa iși faca amanta, iar soția lui este de acord cu cateva condiții. Vedeta de la Antena 1 s-a casatorit in vara anului trecut cu Gabriela Prisacariu și impreuna…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. traiesc o poveste frumoasa de dragoste de 10 ani. Cei doi se ințeleg de minune și se iubesc nespus de mult, iar impreuna au baiețel in varsta de 3 ani care le face fiecare zi mai frumoasa. Invitata in emisiunea Xtra Night Show, cantareața a vorbit despre mai multe…

- Cocoș de la Calarași a șocat publicul din Romania azi, cand a marturisit in direct la Antena Stars ca și-a inșelat soția și are un copil cu amanta. Artistul a facut publica situația neștiuta din familia lui. Afla in ce relații se afla acum cu cele doua femei din viața lui!

- Alice Cavaleru este insarcinata cu al doilea copil, iar fanii ei se intreaba cand va naște. Ei bine, cum v-am obișnuit deja, noi avem raspunsul mult așteptat. Soția lui Vladimir Draghia este insarcinata in cinci luni, iar cei doi sunt nerabdatori sa devina pentru a doua oara parinți.

- Alice Cavaleru a rabufnit pe Internet, dupa ce a primit mai multe comentarii rautacioase. Soția lui Vladimir Draghia nu are de gand sa mai permita altor persoane sa o critice. In doar cateva luni, Alice Cavaleru va deveni mama pentru a doua oara. Partenera lui Vladimir Draghia a primit cateva mesaje…

- Sambata dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Radauți au fost sesizați de catre de 48 ani despre faptul ca a fost amenințata de catre un barbat de 47 ani. In urma discuțiilor purtate cu aceasta s-a stabilit faptul ca de aproximativ un an de zile, femeia locuiește separat de soțul…