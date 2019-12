Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT spectaculos pe DN14. Un șofer a lovit doua autoturisme staționate, a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat cu mașina pe marginea drumului ACCIDENT spectaculos pe DN14. Un șofer a lovit doua autoturisme staționate, a intrat intr-un cap de pod, dupa care s-a rasturnat…

- Un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea Vartop, județul Dolj, a murit dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer baut, in timp ce mergea pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs pe DJ 552, in localitatea Vartop. Citește și: Veste BOMBA…

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Ioana Bilea, a declarat, ca tanarul a…

- Prezenta la vot in judetul Iasi a depasit-o, la ora 11:00, pe cea din turul I, in acelasi interval orar (7.00 – 11.00). Astfel, la ora 11:00, prezenta era de 10,07- fata de 9,88- in turul I. Mediul urban continua sa iasa in numar mai mare la urne fata de mediul rural. Statisticile publicate de AEP arata…

- Un accident rutier a avut loc in Pitești, dupa ce un șofer, care consumase alcool, s-a grabit și a forțat semaforul. S-a intamplat, astazi, la intersecția strazilor Maior Șonțu cu Republicii. Un piteștean care se indrepta din cartierul Craiovei, pe strada C. A. Rosetti, nu a respectat semnificația culorii…

- "Astazi, in jurul orei 14, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DE 583 a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate, s-a constatat faptul ca, un barbat de 51 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat din Iasi care a urcat beat la volanul masinii sale a fost reclamat la politie chiar de catre sotie. Femeia a vazut starea in care se afla sotul ei si, speriata ca acesta ar putea produce un accident, a decis sa sune la 112.

- O pacienta, M.T, in varsta de 48 de ani, a fost adusa la spital in stare hipotermie. Ea avea o temperatura a corpului de 30,5 grade fata de 37 grade cat este cea normala. Femeia a fost gasita inconstienta pe marginea drumului cu mai multe lovituri a caror natura nu este deocamdata cunoscuta. Ea a fost…