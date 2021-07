Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul de pe șosele este tot mai mare cu fiecare zi in parte, astfel ca, neatenția, viteza sau oboseala la volan fac zeci de victime. Acesta este și cazul unui eveniment tragic petrecut ieri in zona localitatii Miclauseni din Iasi. Aici, doi soți au murit, iar un tanar se afla in stare grava. Cum…

- Doi soți din județul Bacau au murit, astazi, intr-un accident rutier, dupa ce mașina lor s-a izbit frontal de un microbuz. Barbatul in varsta de 67 ani si femeia in varsta de 65 de ani se indreptau spre Bacau, can, in zona localitații Miclaușeni, din județul Iași, s-a petrecut tragedia. Momentul impactului…

- Tragedie in județul Iași, unde doi bacauani, soț și soție, au murit intr-un groaznic accident rutier care s-a produs joi, 8 iulie, in localitatea Miclauseni, comuna Butea. In accident au fost implicate doua autoturisme: un Golf si o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs in localitatea Miclauseni, comuna Butea, judetul Iasi. Au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar incidentul s-a soldat cu decesul soferului autoturismului, in varsta de 67 de ani și al soției sale, de 65 de ani. A treia victima,…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs in localitatea Miclauseni, comuna Butea, judetul Iasi. Au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar incidentul s-a soldat cu decesul soferului autoturismului, in varsta de 67 de ani și al soției sale, de 65 de ani. A treia victima,…

- UPDATE – Potrivit ISU, cele doua victime au fost declarate decedate. Este vorba despre soferul masinii Golf, in varsta de 67 de ani și soția sa, in varsta de 65 ani. UPDATE – Momentan interventia este in desfasurare, pentru cele doua persoane din autoturism care au fost descarcerate se aplica protocolul…

- Patru persoane au murit, vineri dimineața, dupa ce un TIR a intrat intr-o mașina, intre Brasov si Sighisoara. Potrivit Centrului Infotafic al Poliției Romane, tragedia a avut loc pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22. “La ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune frontala…