- Doi tineri, soț și soție, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce așteptau pe trotuar, intr-o stație de autobuz. Scena cumplita a avut loc in Baia Mare și a fost suprinsa de camerele de supraveghere a traficului. Cele doua victime au fost grav ranite. Atenție, urmeaza imagini și informații care…

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- Un accident rutier grav s-a produs sambata, in jurul orei 14:30 in Urlati, sat Orzoaia de Jos. Potrivit ISU Prahova, un motociclist a fost lovit de masina si se pare ca acesta ar fi in stare grav. Si soferul autoturismului este ranit. La fata locului se deplaseaza elicopterul…

- Scene incredibile surprinse de camerele de supraveghere. Un politist a fost batut crunt de patru persoane care i-ar fi blocat masina in trafic. Imediat dupa incident, agresorii s-au facut nevazuti. Incidentul a avut loc intr-o intersecție intens circulata din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la un barbat…