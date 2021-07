Soț și soție, loviți de o mașină în Pitești. Șoferul consumase alcool Accident rutier, 2 pietoni in cartierul piteștean Exercițiu. La fața locului au intervenit militarii cu o autospeciala de stingere, insoțiți de un echipaj SAJ. Cele doua victime sunt soț și soție. Femeia a suferit rani la cap și barbatul multiple rani la nivelul membrelor inferioare și superioare. Amandoi au fost transportați la spital. Șoferul mașinii consumase alcool și a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.The post Soț și soție, loviți de o mașina in Pitești. Șoferul consumase alcool first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

