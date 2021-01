Șoșoacă vrea război cu Soros: ”Cu mine ai luptă grea” Senatorul AUR Diana Șoșoaca a pus tirul pe miliardarul George Soroș, pe care il considera vinovat indirect de atacurile mediatice la adresa sa. Ea il avertizeaza pe miliardarul american de origine maghiara ca va avea „o lupta grea cu ea”. Romania in libertate! Cu ce ne-am ales in ultimii 30 de ani „Uitați-va cum te ataca presa, cați pot sa reziste la atacurile pe care le-am avut eu? Pentru ca sunt fara precedent, fara precedent. Ca sa aflu acum ca inclusiv domnul Soroș este in spatele unor acțiuni. Imi pare rau, domnule Soroș, dar cu mine ai lupta grea, pentru ca nu te suport, nu te inghit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

