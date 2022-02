Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion cere sa fie dat in judecata de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Dupa ce l-a facut hoț chiar la tribuna Parlamentului, Simion spune ca poate demonstra ca Virgil Popescu i-a furat pe romani. Citește și: Video - Diana Șoșoaca face show peste discursul lui Simonis:…

- Scene ca in salile de circ in Parlamentul Romaniei. Liderul PSD Alfred Simonis a explicat ca sanctiunile pentru cei care incalca regulamentul se vor impune gradual si ca e nevoie ca alesii sa respecte unele limite. In stilul caracteristic, senatoarea Diana Sosoaca a comentat discursul lui Simonis…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a avut, miercuri, în plenul Senatului, un nou derapaj de limbaj, ea jignind-o pe liberala Nicoleta Pauliuc si amenintându-i pe parlamentari, relateaza News.ro. Aceasta s-a referit la protestul de marti, aratând ca parlamentarii s-au ascuns în…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a jignit-o miercuri, 22 decembrie, in plenul Senatului, pe liberala Nicoleta Pauliuc si le-a transmis parlamentarilor ca „V-ati pus cu mine, o sa va ia dracu' pe toti!”, a relatat news.ro.„Dati-va demisia! Vai, ce penibila esti! Penibilooo! Penibilooo ce esti! Vezi-ti…

- George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei…

- Florin Cițu, despre angajarea raspunderii pentru certificat: 'E o chestiune pe care premierul o ia. Poate vine mai devreme decat ca la buget'Autor: Mihai CistelicanPublicat: 20/12/2021 21:41Sursa foto: Inquam Photos/ Octav GaneaFlorin Cițu„Timpul fuge in defavoarea noastra. Variantele de lege se tot…

- VIDEO| CIRC in Parlamentul Romaniei: Senatoarea Șoșoaca și-a pus botnița la gura, la aniversarea de 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei VIDEO| CIRC in Parlamentul Romaniei: Senatoarea Șoșoaca și-a pus botnița la gura, la aniversarea de 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei Senatoarea…