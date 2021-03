Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Sanatații, a vorbit in cadrul unei emisiuni la Digi24 despre vaccinul Johnson & Johnson. Acesta a precizat cand va veni in Romania și cum va fi administrat oamenilor. Mai mult, din luna aprilie, vaccinarea se va putea face și la medicii de familie.…

- ERSIG – Domeniul de 704 hectare, de la Ersig, al omului de afaceri nu a mai gazduit anul acesta celebra vanatoare de mistreti. Pentru 2021, deocamdata, vanatoarea s-a amanat! ȘOȘOACA a facut spectacol pe piesa ”Another brick in the wall” de la Pink Floyd Mai mult, din complexul de vanatoare de…

- Andreea Marin este una dintre cele mai indragite vedete din Romania. Aceasta a primit porecla de ”Zana” de la ”Surprize, surprize” dupa ce a prezentat, timp de noua ani, cazuri emoționante la TVR. Totuși, aceasta a decis sa plece de la postul de televiziune care a facut-o celebra. ȘOȘOACA a facut…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a mers la institutul Matei Bals, insa nu a putut intra deoarece jandarmii i-au interzis accesul. „Este inacceptabil ce se intampla. Avem spitale care s-au transformat in crematorii. Avem un guvern care e preocupat mai mult de masca lui Șoșoaca și de dosarul meu medical.…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a distribuit un articol care propune un boicot național al Antenei 3, dupa disputa pe care a avut-o cu Mihai Gadea , in urma careia a parasit emisiunea. Șoșoaca a ținut sa menționeze pe Facebook ca ea a plecat din emisiune fara sa-i anunțe pe cei de la Antena 3 și acuza…

- Diana Șoșoaca a fost invitata la o emisiune la Antena 3, alaturi de medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, intr-o discuție despre modul in care sunt facute testele pentru depistarea infectarii cu noul coronavirus. Ce doi au avut un schimb de replici acid, iar medicul a pus-o la punct…

- Diana Șoșoaca, senatoare AUR, a vorbit, la Antena 3, despre cum a fost ajutata AUR sa intre in Parlament cu un procent de aproape 10%. De profesie avocat, Șoșoaca a precizat ca s-a simțit o ”mana” a Serviciilor in sprijinul AUR pentru ca ”sa ne putem exprima aceste idei naționaliste care au…