Stiri pe aceeasi tema

- Cele 40% obținute de PNL și USRPlus impreuna inseamna, de fapt, cam 12% din totalul alegatorilor romani. Pentru liberali, treaba sta și mai rau – PNL are un procent și mai mic – 7,5% din totalul alegatorilor, arata avocatul Gheorghe Piperea intr-o analiza postata pe Facebook. „Alegerile din 6 decembrie…

- „Dragi romani, in urma cu patru ani, prezența scazuta la vot a generat un Parlament cu un deficit considerabil de legitimitate. Un Parlament care a subminat statul de drept și instituțiile democratice. Un Parlament care a deteriorat imaginea Romaniei la nivel internațional. Un Parlament care a produs…

- Mihai Chirica, lider al filialei municipale PNL Iasi, a spus, duminica, la evenimentuli de lansare a programului de guvernare PNL Iasi, ca Guvernul Orban si-a asumat o grea sarcina, pentru ca are de luptat pe de o parte cu Covid-19, iar pe de alta parte se bate si cu "Partidul Comunist Roman, reinventat…

- Atacul consilierului local PSD Aurelian Badulescu la adresa președintelui Klaus Iohannis este unul naționalist și retrograd, a declarat sâmbata la RFI președintele Federației Comunitaților Evreiești din România, Aurel Vainer. Reacția vine dupa ce fostul viceprimar general al Capitalei a…

- Dan Bittman este cel mai comentat om al momentului, dar, cu toate acestea, se conformeaza masurilor de izolare. "In Suedia, masca e optionala. Noi nu luam decat lucrurile rele", a mai spus Dan Bittman. Dan Bittman cere demisia guvernului si face afirmatii socante: "Sa dea Dumnezeu sa mor de…

- Gheorghe Nedea a strigat și s-a certat cu polițiștii, deranjat fiind de faptul ca aceștia i-au spus sa poarte masca de protecție. Barbatul a filmat totul intr-un live pe Facebook. A refuzat categoric sa iși puna masca, chiar daca aceasta este obligatorie in Suceava. Mai mult, i-a indemnat și pe trecatori…

- Dreapta la putere in Romania isi consolideaza pozitia in vederea alegerilor legislative de la 6 decembrie, in urma alegerilor locale, scrie presa internationalaDreapta aflata la putere isi consolideaza pozitia in vederea alegerilor legisaltive din decembrie, in urma alegerilor locale de duminica,…

- "Așa cum am anticipat, sectorul industrial iși revine din trimestrul III. Nimeni nu poate sa mai nege acest lucru. (...) Este deja din ce in ce mai clar ca am eliminat toate scenariile apocaliptice pentru economia Romaniei. Scenariul nostru de baza cu o revenire in "V" a economiei in 2020 este acum…