Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a facut scandal la Ambasada SUA. Dupa ce a fost la Ambasada Rusiei incercand sa negocieze pacea in razboi, Șoșoaca a mers la Ambasada SUA sa certe oficialii pentru ca, susține ea, atrag Romania in razboiul Ucraina - Rusia. Pentru ca nu a fost primita in sediu, fiind atenționata…

- Senatoarea Diana Șosoaca a ajuns miercuri in fata Ambasadei SUA din București, unde a facut un scandal monstru. Asta pentru ca nu a fost primita imediat, iar oficialii ambasadei i-au solicitat sa faca o programare inainte de intalnire. Aceasta e hotarata sa depuna plangere penala pentru inalta tradare…

- Rusia a acuzat Romania ca ar fi trimis soldați romani, in secret, pentru a ajuta Ucraina. Astfel, Ambasada rusa in Africa de Sud a scris un mesaj pe Twitter, acolo unde a transmis ca un grup militar NATO, format din militari romani, ar fi fost trimis la inceputul lunii in Odesa. Mai precis, oficialii…

- Ambasada Rusiei la Washington a anuntat ca declaratiile purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Ned Price, despre posibilitatea ca Rusia sa foloseasca arme chimice in Ucraina, sunt ”provocatoare” si ”inutile”, potrivit postarii de pe pagina de Facebook a Ambasadei, relateaza…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca nu exista nicio șansa ca fostul polițist Dumitru Coarna sa poata ramane in PSD. Coarna, alaturi de Diana Șoșoaca, a mers la Ambasada Rusiei, in plin razboi cu Ucraina, razboi in care Romania se situeaza de partea Ucrainei. Ciolacu spune ca gestul nu poate fi scuzat!…

- Președintele Zelenski al Ucrainei va vorbi in Parlamentul Romaniei, a anunțat președintele Senatului, Florin Cițu. Președintele Senatului Romaniei a precizat ca s-a stabilit acest eveniment dupa ce el a purtat o discuție cu premierul Ucrainei. „Discutie importanta cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal:…

- Ambasada Rusiei isi vede discriminati cetatenii din Romania. Intr-un nou text postat pe contul de Facebook, Ambasada Rusiei ii indeamna pe rusii care traiesc in Romania sa scrie Ambasadei cu actele de discriminarea la care au fost supusi, plecand direct de la premisa ca aceste fapte au existat. „In…

- Separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat joi forțele Kievului ca au deschis focul cu armament greu pe teritoriul lor, insa armata ucraineana a respins acuzațiile și a spus ca rebelii din Donețk și Luhansk au tras cu artileria grea. Agențiile de informații occidentale au avertizat…