Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Octavian Jurma a explicat, printr-o analiza grafica postata pe Facebook, ca varianta Omicron va fi dominanta in Romania pana la finalul acestei saptamani. Omicron va fi dominanta pana la finalul saptamanii in Romania, "cu toate eforturile autoritatilor de a cosmetiza situatia", spune medicul…

- Un nou scandal in desfașurare are in centru tot o carte care este presupus a nu exista. Dupa cazul Florin Roman, in care acesta arata in CV ca are o carte care nu putea fi gasita nicaieri, acum asistam la cearta dintre Primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, și vicepremierul Sorin Grindeanu.…

- Premierul Nicolae Ciuca considera „inacceptabil” incidentul dintre senatoarea Diana Șoșoaca și „respinge categoric manifestarea diferențelor de opinii prin violența”. „Guvernul Romaniei condamna cu fermitate orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor sau de obstrucționare a dreptului la libera informare…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, transmite ca in cel mai scurt timp va anunța masurile luate pentru a impiedica raspandirea Omicron, conform recomandarilor Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. „Premierul Nicolae-Ionel Ciuca: Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu…

- Senatoarea Diana Șoșoaca are dosar penal dupa ce, la inceputul lunii septembrie, impreuna cu un grup de protestatari, a incercat sa blocheze activitatea unui centru de vaccinare. Dosarul deschis de Parchetul General a fost declinat DIICOT-ului, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Diana…

- Senatoarea Diana Șoșoaca este cercetata penal de procurorii DIICOT pentru zadarnicirea combaterii pandemiei COVID-19, dupa ce a blocat activitatea unui centru de vaccinare, informeaza G4Media . Dosarul a fost declinat de procurorii Parchetului General catre parchetul de combatere a infracțiunilor de…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat ca 52 de avioane de razboi chineze au facut incursiuni in zona sa de identificare a apararii aeriene luni. Este cel mai mare numar de cand insula a inceput sa raporteze public astfel de activitați anul trecut. Acțiunea chinezilor vine la doar o zi dupa ce 39…