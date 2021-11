Senatoarea Diana Șoșoaca este cercetata penal de procurorii DIICOT pentru zadarnicirea combaterii pandemiei COVID-19 dupa ce a blocat activitatea unui centru de vaccinare. Dosarul a fost declinat de procurorii Parchetului General catre parchetul de combatere a infracțiunilor de crima organizata, au confirmat surse judiciare pentru G4Media. Diana Șoșoaca a blocat, in 8 septembrie, activitatea unui centru de vaccinare din comuna Rachiteni (Iași) care se afla in scenariul roșu. In ziua respectiva, potrivit directorului Direcției de Sanatate Publica Iași, doctorul Vasile Cepoi, nu s-a vaccinat nimeni.…