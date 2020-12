ȘOȘOACĂ de la AUR aduce GALERIA în PARLAMENT! ”Să vadă poporul cum se votează împotriva sa!” Senatoarea Diana Iovanovici Sosoaca a anuntat sambata, la o intalnire cu votanti AUR intr-o parcare de la marginea Sibiului, ca fiecare parlamentar AUR va aduce in Parlament, atunci cand se vor vota legile propuse de AUR, cate 30 de oameni. IOHANNIS, avertizat de AUR! ”Vom face SPECTACOL la Cotroceni” „Fiecare parlamentar are dreptul sa bage in Parlamentul Romaniei cate 30 de oameni. 30, eu, 30, George, 30, Claudiu, vreau sa vad si eu cum Parlamentul va vota impotriva poporului roman cu sute de oameni in Casa Poporului”, a spus Sosoaca. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formațiunea politica Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a produs supriza alegerilor parlamentare din anul 2020. Desi a obtinut peste 8% din voturi, multi romani nici nu au auzit de acest partid. Potrivit datelor BEC, judetele in care AUR a obtinut cele mai bune scoruri sunt: Botosani (14,55%);Suceava…

- Autoritațile au raportat azi un numar de 5.837 de noi cazuri de coronavirus, rezultate dupa prelucrarea a 20.790 de teste. De ieri pana azi, 131 de oameni bolnavi de COVID au murit, iar 1.174 de pacienți se afla in stare grava la ATI.Pana astazi, 22 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv municipiul Bucuresti, conform avertizarilor emise luni dimineata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, pana la ora 11:00, in localitati sau zone din judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures,…

- Meteorologii au emis duminica dimineata o noua atentionare de ceata in Dolj, Valcea, Gorj și alte județe din intreaga țara. Meteorologii au emis duminica dimineata o noua atentionare de ceata pentru sase judete din zona Munteniei, valabila pana la ora 11:00.Conform Administratia Nationala de Meteorologie…

- Doljul este fruntaș in Oltenia la incidența cazurilor de Covid-19 , potrivit ultimei raportari a Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Pana astazi, 7 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 201.114…

- Bucureștiul a inregistrat, joi, 777 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 108 mai multe fața de raportarea precedenta. Este cel mai ridicat numar de cazuri noi confirmate in Capitala, in 24 de ore, dupa ce și in ziua precedenta se inregistrase un record de 669 de cazuri. Rata de infectare…

- Vor fi ploi abundente in sudul Banatului, Oltenia, mare parte din Muntenia, dar și in sudul Moldovei și al Transilvaniei. Cantitațile de apa vor depași 70 l/mp, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 grade Celsius in depresiuni și 23 de grade Celsius in sud-est. La malul marii temperatura…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4.285 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 15.09.2020 (10:00) – 16.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 49 de decese (33 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…